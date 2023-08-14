باحث: الفاقد فى محصول الصوب الزراعية قليل جدًا مقارنة بالأرض المكشوفة (فيديو)

قال الدكتور محمد غريب، الباحث بقسم المحميات الطبيعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الصوب الزراعية تقدم محاصيل في الفترة بين العروات، وهو ما يحمي الأسواق من قلة عرض المحاصيل في مختلف فترات العام، كما أن الفاقد في محصولها قليل جدًا مقارنة بالأرض المكشوفة.



وأضاف "غريب"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الإثنين، أن الصوب الزراعية إمكانياتها أعلى من الأرض المكشوفة على مستوى الإنتاج من 3 إلى 4 أضعاف، فالمتر المربع الواحد من الأرض المكشوفة ينتج 3 أو 4 كيلو من الخيار، مقابل 12 كيلو للصوب.

- الصوب تعظم الاستفادة من وحدة المياه



وأوضح الباحث بقسم المحميات الطبيعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الصوب تعظم الاستفادة من وحدة المياه، لافتًا إلى أن المشروع القومي لـ100 ألف صوبة يوفر فرص عمل كبيرة جدًا، وتتيح المحصول في غير موسمه.