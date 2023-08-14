إدارة الأهلي تدرس تكريم الفرق الرياضية بعد حصد 26 بطولة خلال الموسم الماضي

تدرس إدارة الكرة بالنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، إقامة حفل لتكريم كل الفرق الرياضية داخل القلعة الحمراء بعد حصد العديد من البطولات والألقاب في الموسم المنقضي، والتي وصلت إلى 26 بطولة، وعلى رأسها الفريق الأول لكرة القدم الذى حصد 5 بطولات محلية وقارية.

وكشف مصدر بالقلعة الحمراء، أن إدارة الكرة حددت بشكل مبدئي يوم 23 أغسطس الحالي، موعدا للحفل الكبير الذي سيشهد توجيه الدعوة لكل الفرق الرياضية التي حققت البطولات ورموز النادي في كل الألعاب ورؤساء ومجالس إدارة النادى السابقين ووزير الرياضة ورئيس اللجنة الأوليمبية.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن أختيار يوم 23 أغسطس للحفل؛ لأنه بداية التجمع الفريق الأول لكرة القدم قبل انطلاق تدريباته فى اليوم التالى ثم السفر لمعسكر النمسا استعدادًا للموسم الجديد، ويعد حافزاً لهم قبل المعسكر من أجل مواصلة تحقيق الألقاب في الموسم الجديد.

وأشار إلى تكريم الجهاز الفني وأيضا كل من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة والدكتور أحمد أبوعبله علي هامش الاحتفالية، رغم توجيه الشكر لهم عقب نهاية الموسم الجاري، تكريماً لدروهم مع الفريق خلال الألقاب التي حصدها في الفترة الأخيرة.