إصابة 9 فى حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل بطريق مطروح السلوم

أصيب اليوم الإثنين 9 أشخاص في حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل بطريق مطروح السلوم وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى النجيلة المركزي.

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين، وهم "أحمد محمد عبد الحميد، 42 سنة، مصاب بكسر باليد اليسرى وكسر بالحوض وكسر بالضلوع بالجانب الأيسر وسحجات وكدمات، صلاح جمعة على، 31 سنة، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى، أمانى موسى عبد الحميد 30 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أحمد محمد الخطيب 34 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم".

كما أصيب في نفس الحادث "محمد عبد الراضى محمد، 30 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، نصره صالح سعيد 54 سنة مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، محمد شهدى محمد، 44 سنة، مصاب بكسر باليد اليمنى واليسرى واشتباه كسر بالفقرات، أحمد خالد السيد حسين، 28 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وخلع بالكتف اليمنى، نجم الدين عمر، 31 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم".

وقام الطاقم الطبي في مستشفى النجيلة المركزي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، ووضعهم تحت الملاحظة الطبية وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.