"ضربه بالنار وذبحه" التحقيق مع عامل قتل ابن عمه وألقي جثته وسط الزراعات بسوهاج

تباشر النيابة العامة بسوهاج التحقيق مع مزارع متهم بقتل ابن عمه بمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج.

وكشفت التحريات أن المتهم وجه للمجني عليه عدة طعنات بسكين كانت بحوزته، كما أطلق النار عليه من سلاح آلي كان بحوزته، وذلك بعد خلافات نشبت بينهم منذ فترة بسبب الميراث والخلافات العائلية المتكررة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة ساقلتة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، يفيد بالعثور على جـثة مُزارع أربعيني وسط الزراعات دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبین العثور على جـثة المدعو (محمد. س- 45 سنة- مزارع- ويقيم بذات الناحية)، وبه آثار طلق ناري بالفخذ الأيمن وجرح طعني بالرقبة، وعقب تقنين الإجراءات وعمل التحريات اللازمة حول الواقعة، تم إثبات أن وراء ارتكاب الجريمة، نجل عمومته المدعو (أحمد ر. أ- 35 سنة- عامل- ويقيم دائرة المركز).

وعقب استصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم والسلاح المُستخدم بالواقعة عبارة عن بندقية آلية و"سـكين"، وبمواجهته قرر بارتكاب الواقعة؛ بسبب خلافات عائلية.

قرارات النيابة العامة

وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت حبسه أيام علي ذمة التحقيقات، وطلب تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وتشريح جثمان المجني عليه، لبيان أسباب الوفاة.