الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

بعد شكاوي المواطنين.. تشكيل لجنة لأخذ عينات من مياه الشرب في العريش وتحليلها

اللواء محمد عبد الفضيل
اللواء محمد عبد الفضيل شوشة

وجه اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بتشكيل لجنة مشتركة من شركة مياه الشرب بالمحافظة ومديرية الشئون الصحية، لأخذ عينات من مياه الشرب من محطات تحلية المياه ومنازل المواطنين، لتحليلها وبيان مدي مطابقتها للمواصفات، وذلك بعد تعدد شكاوى المواطنين من تغير لون المياه.

وأكد المحافظ علي الاهتمام بصحة المواطن السيناوي وتوفير مياه الشرب المطابقة للمواصفات والمعايير والمواصفات المناسبة للحصول على مياه نظيفة، لافتًا إلي ضخ استثمارات كبيرة في قطاع تحلية مياه البحر من خلال إنشاء محطات لتحلية المياه في مدينة العريش.

فيما أكد المهندس مصطفي عبد الفتاح، رئيس قطاع المياه في شمال سيناء، أن اللجنة تضم أعضاء متخصصين من الشركة القابضة لمياه الشرب في شمال سيناء ومديرية الشئون الصحية بالمحافظة والشركة الأم.

وأضاف رئيس قطاع المياه في شمال سيناء، أن اللجنة ستقوم بسحب عينات من مياه الشرب المنتجة من محطات تحلية المياه في مدينة العريش وعينات عشوائية من منازل المواطنين لتحليلها والوقوف علي سبب المشكلة.

العريش تحليل مياه مواطنين شمال سيناء

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