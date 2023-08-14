"علمى علوم وأدبي".. كليات متوقعة فى المرحلة الثانية للتنسيق تقبل من 50%

بالتزامن مع الاستعداد لإعلان المرحلة الأولى للتنسيق والبدء فى المرحلة الثانية يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة 2023 عن كليات تقبل من 50% فما فوق سواء من علمى علوم أو أدبي.

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن الكليات التى من الممكن أن تكون متاحة للمرحلة الثانية فى شعبتي الأدبي وعلمى علوم.

«كليات الأدبي»

تربية رياضية بنات الإسكندرية.

تربية رياضية بنات الزقازيق.

تربية رياضية بنات جنوب الوادي.

تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة.

تربية رياضية بنات سوهاج.

تربية رياضية بنات طنطا.

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية.

تربية رياضية بنات كفر الشيخ.

تربية رياضية بنات مدينة السادات.

تربية «طفولة» العريش.

تربية «طفولة» أسوان.

تربية «طفولة» جنوب الوادي بالغردقة.

«كليات علمى علوم»

حقوق انتساب موجه أسيوط

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية

آداب انتساب موجه حلوان

حقوق انتساب موجه حلوان

آداب انتساب موجه الفيوم

حقوق انتساب موجه أسوان

آداب انتساب موجه بنات عين شمس

آداب انتساب موجه دمياط

آداب انتساب موجه بور سعيد

حقوق انتساب موجه بنها

آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية

حقوق انتساب موجه طنطا

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

وبدأ مؤتمر وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لإعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق فى تمام الساعة 12 ظهرًا، فقد قالت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أنه تبدأ فعاليات المؤتمر الصحفي الذي تنظمه الإدارة، لإعلان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد لعام 2023، بحضور لفيف من قيادات وزارة التعليم العالي، وذلك يوم الإثنين الموافق 14 أغسطس الجاري في تمام الساعة الحادية عشر ونصف صباحًا، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.