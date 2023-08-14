وزيرا الإنتاج الحربى والشباب يشهدان حفل تخرج الدفعة الرابعة من الأكاديمية المصرية للهندسة

شهد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مراسم الإحتفال السنوي بتخريج الدفعة الرابعة لطلبة الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة للوزارة وذلك عن العام الدراسي (2022/2023) ، حيث تخرج عدد ( ١٦٧ ) مهندس ومهندسة منهم عدد ( ٨٤ ) تخصص ميكانيكا و عدد ( ٦٤ ) تخصص كهرباء وعدد ( ١٩ ) تخصص كيمياء، وجاء ذلك بالمسرح الملحق بقطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي بمدينة السلام وبحضور عدد من قيادات وزارة الإنتاج الحربي والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

واستهل وزير الدولة للإنتاج الحربى مراسم الاحتفال بتوجيه التحية لكافة السادة الحضور وخاصة أولياء أمور الطلبة و الطالبات، مؤكداً لهم أن أبنائهم كانوا في أيد أمينة حريصة كل الحرص على مستقبلهم ليس فقط العلمى والمهنى ولكن العملى أيضاً، مشددا على اهتمام الوزارة بتمكين الشباب وتقديم كل الدعم لهم وأن تمكين الشباب أولوية هامة في استراتيجية الوزارة فهم مستقبل الأمة وطاقتها الأساسية للإبداع والابتكار.

وأشار الوزير " محمد صلاح " إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تحرص على تطوير منظومة التعليم والتعليم الفني بمصر، وذلك من خلال الأذرع التعليمية التي تمتلكهُا وتسعى دوماً نحو ربط التعليم والبحث العلمي بالصناعة، وذلك للمساهمة في نهضة الوطن ، وفى هذا الإطار استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربى آخر المستجدات الخاصة بملف مشروع إنشاء "الجامعة الوطنية الأهلية للعلوم والتكنولوجيا" في ضوء موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء الجامعة خلال اجتماع مجلس الوزراء رقم (248) لعام 2023.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الجامعة الأهلية المخطط قيام الوزارة بإقامتها ستكون إضافة جديدة لخطة الدولة للإرتقاء بمنظومة التعليم العالي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لها، حيث سيتم الحرص على أن تكون الجامعة صرحًا تعليميًا متميزًا لتخريج شباب أكفاء في مجالات مختلفة يحتاجها سوق العمل وستضم الجامعة بأربع كليات هي: (الإدارة وتكنولوجيا الأعمال، الصناعات التكنولوجية المتقدمة، علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي، الهندسة)، مؤكداً أنه سيتم الحرص على أن تضم الجامعة نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والإداريين كما سيتم تجهيز الجامعة بأحدث المعامل والوسائط الرقمية والتقنية لتدريب الطلاب عمليًا وصقل خبراتهم وقدراتهم ليكونوا بمثابة إضافة قوية لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي ، وفضلاً عن ذلك اشار الوزير " محمد صلاح " أن منظومة التعليم بالإنتاج الحربي أيضاً تشمل مدرستين ثانويتين للتكنولوجيا التطبيقية لمرحلة التعليم المتوسط والكلية التكنولوجية المتوسطة والمعهد الفنى للصناعات المتطورة لمرحلة التعليم فوق المتوسط ، ومن هنا أصبحت منظومة التعليم بالإنتاج الحربي منظومة متكاملة وفريدة من نوعها تلبي احتياجات الصناعة المصرية من حيث تخريج مهندسين وفنيين مدربين على أعلى مستوى في المصانع والمعامل والورش الإنتاجية المجهزة بأحدث الإمكانيات إلى جانب توفير فرص للتدريب والبحث العلمي بقطاع التدريب ومركز التميز العلمي والتكنولوجي التابعَين للوزارة.

وعقب ذلك حرص الوزير " محمد صلاح " على توجيه الشكر للاستاذ الدكتور فوزى إبراهيم عميد الأكاديمية وهيئة التدريس وأيضاً لجميع العاملين بالأكاديمية على ما يتم بذله من جهد لإعلاء شأن الأكاديمية ، وفى إطار حرص وزير الدولة للإنتاج الحربى على دعم الشباب وتقديم كافة أوجه الدعم لهم ، فقد أوضح الوزير " محمد صلاح" أنه سيتم تعيين عدد من أوائل الخريجين معيدين وذلك طبقاً لخطة احتياجات الأقسام العلمية بالأكاديمية وبعد عقد عدد من الإختبارات ، وخلال مراسم الاحتفال قام وزير الدولة للإنتاج الحربي بمنح الطلاب شهادات التخرج، كما تم تكريم المتميزين منهم فى المجالات الثقافية والفنية والرياضية المختلفة، وتم ايضاً تكريم المتميزين من السادة أعضاء هيئة التدريس.

من جانبه أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بدور وزارة الإنتاج الحربى في تعزيز مجال التعليم العالي والفني بمصر من خلال الأذرع التعليمية المختلفة التابعة لها.

وحرص وزير الشباب والرياضة على تهنئة خريجي "الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة" بيوم تخرجهم، لافتًا إلى أنه اليوم الذي يحصدون فيه ثمار جهودهم طوال سنوات الدراسة، وأكد على أن هؤلاء المهندسين الخريجين مصدر فخر واعتزاز ليس فقط لأولياء أمورهم ولكن للوطن ككل، وأوضح أننا نعوّل على هؤلاء الشباب الخريجين للمساهمة بشكل فعال في بناء مستقبل البلاد والمساهمة في تطويرها والحفاظ على تقدمها وازدهارها.

وبدوره صرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أنه عقب انتهاء مراسم الاحتفال، حرص المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي على القيام بتفقد مشروعات التخرج لطلاب الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك للإطلاع على أحدث ما توصل إليه طلاب الأكاديمية من إبتكارات فى تنفيذ مشاريعهم البحثية وكيفية الاستفادة العملية من تلك المشاريع و دراسة مدى إمكانية تطبيقها داخل المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربى.