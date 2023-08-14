بعد قليل.. "التعليم العالى" تعلن تفاصيل القبول فى المرحلة الأولى بالكليات والمعاهد

يبدأ بعد قليل مؤتمر وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للإعلان عن نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق خريجى الثانوية العامة 2023، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.

ومن المقرر أن تعلن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فى بيانات رسمية لها بعد قليل، عن تفاصيل القبول فى المرحلة الأولى وإعلان المقبولين فى الكليات والمعاهد فى المرحلة الأولى، على أن تبدأ المرحلة الثانية خلال الساعات المقبلة.

وستعلن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم، عن تفاصيل المرحلة الثانية للتنسيق، والتى ينتظرها العديد من الطلاب، حيث يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، وطباعة بطاقة الترشيح المتضمنة الكلية المرشح لها، وذلك عقب انتهاء مرحلة التحويلات، حيث تعتبر بطاقة الترشيح نهائية ولا يحق له ذلك بعد إعلان نتيجة التنسيق، وحصوله على بطاقة الترشيح النهائية.

وعن مواعيد تقليل الاغتراب، قالت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، من خلال بيان صحفى لها قبل إعلان المرحلة الأولى للتنسيق، إنه عقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق، سيتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية معًا، وتعلن النتيجة في حدود النسبة المقررة، وهي 10% وفقًا للطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها، وتكون فى إطار المنطقة الجغرافية (أ) والتحويل لمرة واحدة فقط ولا يوجد تحويل ثلاثى، وبعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة، يتم فتح باب التحويلات للمرحلة الثالثة بنفس القواعد.

وشددت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على أنه لا يحق للطالب دخول تنسيق هذا العام إذا لم يتمكن من دخول تنسيق العام الماضي.