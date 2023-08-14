أسعار العلف بادي ونامي وناهي اليوم الأثنين 14 أغسطس

شهدت أسعار العلف بادي استقرارا في الأسعار اليوم الأثنين خلال التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن، ونستعرض في السطور التالية أسعار العلف بادي خلال التعاملات الصباحية اليوم الأثنين 14 أغسطس

أسعار أعلاف الدواجن التسمين اليوم

سجلت أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة الأشقاء 21400 جنيها للطن

سجلت أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة النوبارية 21700 جنيها للطن.

سجلت أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة مؤسسة العامر 21500 جنيها للطن.

سجلت أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة الشروق 22000 جنيها للطن.

سجلت أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة النهار جروب 21800 جنيها للطن.

أسعار بادي نامي اليوم الأثنين 14 أغسطس

سجلت أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة النهضة للأعلاف 22500 جنيها للطن.

سجلت أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة إيجيبت فيد 21900 جنيها للطن.

سجلت أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة الفتح 20500 جنيها للطن.

سجلت أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة نوفل 22500 جنيها للطن.

سجلت أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة العبور 22050جنيها للطن.

سجلت أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة بلادي 22200جنيها للطن.

سجلت أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة الاستثمار 21500 جنيها للطن.

سجلت أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة السفير للأعلاف ( غبور سابقا ) 21500جنيها للطن.

اسعار بادي ناهي اليوم الأثنين 14 أغسطس

سجلت أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة هيرمان 21750 جنيها للطن.

سجلت أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة أبو غالي 21500 جنيها للطن.

سجلت أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة هيثم الصعيدي للأعلاف 20000 جنيها للطن.

سجلت أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة الصلاح 21900 جنيها للطن.

سجلت أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة المصرية الهولندية ( طارق هلا )21300 جنيها للطن.

سجلت أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة ألفا فيد - هولمان 21600 جنيها للطن.

سجلت أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة الإيمان 20900 جنيها للطن.

سجلت أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة المراعي 21900 جنيها للطن.

سجلت أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة الهدي 21500 جنيها للطن.

سجلت أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة نيو هوب إيجيبت 22800 جنيها للطن.

سجلت أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة الصحابة للإنتاج الداجنى و الأعلاف 21300 جنيها للطن.