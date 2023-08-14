الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا باسيليوس يترأس قداس منح الدرجة الإنجيلية للشماس نادر ماهر

الأنبا باسيليوس
الأنبا باسيليوس

قال المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، إن الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، ترأس قداس منح الدرجة الإنجيلية للشماس نادر ماهر، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

شارك في الصلاة الأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيا الكاتدرائية، والأب عمانوئيل عبدالله، وكيل المطرانية، وعدد من كهنة الإيبارشية.

وألقى صاحب النيافة عظة الاحتفال بعنوان "حجز الزواية"، انطلاقًا من الآية القائلة "الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية".

كما ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، التقى  أسرة القديس توما الإكويني، بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا، وذلك بمقر المطرانية.

شارك في اللقاء الأب يوحنا صموئيل، راعي الكاتدرائية، ومسؤول النشاط، حيث استمع صاحب النيافة لجميع المقترحات، والتحديات من الحاضرين.

وقدم الأنبا باسيليوس توجيهاته الرعوية، واضعًا آليات العمل، خلال الفترة المقبلة، خاصة خدمتهم في المخيم المقام، بكنيسة السيدة العذراء، بأبوان في الفترة الثاني عشر، وحتى السابع عشر من الشهر الجاري.

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