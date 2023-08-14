الإثنين 14 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الأثنين 14 أغسطس

دواجن
دواجن

الدواجن من السلع الغذائية التي يبحث الكثير عن أسعارها على مدار اليوم، حيث أن الدواجن من السلع التي لا تقبل التخزين وتعتمد علي العرض والطلب، ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن خلال التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأثنين 14 أغسطس في بورصة الدواجن

سجلت أسعار كيلو الفراخ البيضاء اليوم الأثنين في بورصة الدواجن 62 جنيه، وتباع في الأسواق الشعبية بسعر 70 جنيه للكيلو.

أسعار الفراخ الساسو اليوم الأثنين 14 أغسطس في بورصة الدواجن

سجلت أسعار كيلو الفراخ الساسو اليوم الأثنين في بورصة الدواجن 100 جنيه، وتباع في الأسواق الشعبية بسعر 107 جنيهات للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي اليوم الأثنين 14 أغسطس في بورصة الدواجن

سجلت أسعار كيلو الفراخ البلدي اليوم الأثنين في بورصة الدواجن 110 جنيه، وتباع في الأسواق الشعبية بسعر 117 جنيه للكيلو.

أسعار الدواجن اليوم الأثنين 

سجلت أسعار كيلو الفراخ الامهات  اليوم الأثنين في بورصة الدواجن 55 جنيه، وتباع في الأسواق الشعبية بسعر 60 جنيه للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط (فرنساوي) اليوم في بورصة الدواجن بـ 55 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم السمان  اليوم في بورصة الدواجن بـ 60 جنيها للكيلو.

سجلت أسعارلحم فخد نعام اليوم في بورصة الدواجن بـ 250 جنيها للكيلو.

سجلت أسعاررومى برونزى لحم بداره (4ك : 6ك) اليوم في بورصة الدواجن بـ 80 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط (بلدي) اليوم في بورصة الدواجن بـ 100 جنيها للكيلو.

سجلت أسعارلحم بياض بني ( أرضي ) اليوم في بورصة الدواجن بـ 66 جنيها للكيلو.

سجلت أسعارلحم بياض أبيض (بطاريات) اليوم في بورصة الدواجن بـ 57 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم الجمعة 11-8-2023 فى مصر

أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 13 أغسطس 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

بداية التعاملات| أسعار الدواجن اليوم الأحد 13 أغسطس

سجلت أسعار لحم بياض أبيض ( أرضي ) اليوم في بورصة الدواجن بـ 59 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار زغاليل الحمام (الجوز) اليوم في بورصة الدواجن بـ 120 جنيها للكيلو.

سجلت أسعارلحم نعام القائم اليوم في بورصة الدواجن بـ 120 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط (مسكوفي) اليوم في بورصة الدواجن بـ 100 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم نعام (مشفي) اليوم في بورصة الدواجن بـ 400 جنيها للكيلو.

سجلت أسعاررومى أبيض لحم بداره ( 14ك : 22ك ) اليوم في بورصة الدواجن بـ 100جنيها للكيلو.

سجلت أسعارلحم بياض بني (بطاريات) اليوم في بورصة الدواجن بـ 62 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط (مولار) اليوم في بورصة الدواجن بـ 60 جنيها للكيلو.

السلع الغذائية الدواجن أسعار الفراخ البيضاء أسعار الفراخ الساسو اسعار الفراخ البلدي أسعار الفراخ الأمهات بورصة الدواجن

الأكثر قراءة

أسامة الشيخ رئيسًا لقطاع قنوات الرياضة بالشركة المتحدة

تدشين موقع إلكترونى لتلقى طلبات المصريين بالخارج لتسوية المواقف التجنيدية

المتهم بقتل ابن خالته في المطرية: قتلته عشان ضرب والدي وشتمه

استمرار انخفاض الحرارة.. "الأرصاد" تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

مقتل نجار على يد طالب بالدقهلية

"ثأر بعد 5 سنوات".. حل لغز مقتل عامل برصاصة فى أطفيح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

عبدالمجيد محمود.. الشهيد هشام بركات.. ماهر فرغلى وحقيبة المستندات والوثائق السرية

محمود خليل

انتحار بـ«فص ألماس»

رشا عبدالمنعم

اطمئنوا المسرح المصرى بخير

وائل لطفي

ثمن الاستقلال

محمد العسيري

كتب الشوارع.. مين بيعلم مين؟

ماجد حبته

الرئيس وصندوقنا السيادى

لواء.حمدى البطران

ازدواجية معايير المجتمع

علي سعدة

جولة مع الحكيم

صور

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

حصاد التين الشوكي

محطة تل أبيب

المزيد

خطة حماس لاختطاف جندى إسرائيلى.. كيف أحبطها الشاباك؟

الدعوة المتأخرة: بايدن يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل.. ما الملفات؟

إطلاق نار على نقطة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية