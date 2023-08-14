أسعار الدواجن اليوم الأثنين 14 أغسطس

الدواجن من السلع الغذائية التي يبحث الكثير عن أسعارها على مدار اليوم، حيث أن الدواجن من السلع التي لا تقبل التخزين وتعتمد علي العرض والطلب، ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن خلال التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأثنين 14 أغسطس في بورصة الدواجن

سجلت أسعار كيلو الفراخ البيضاء اليوم الأثنين في بورصة الدواجن 62 جنيه، وتباع في الأسواق الشعبية بسعر 70 جنيه للكيلو.

أسعار الفراخ الساسو اليوم الأثنين 14 أغسطس في بورصة الدواجن

سجلت أسعار كيلو الفراخ الساسو اليوم الأثنين في بورصة الدواجن 100 جنيه، وتباع في الأسواق الشعبية بسعر 107 جنيهات للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي اليوم الأثنين 14 أغسطس في بورصة الدواجن

سجلت أسعار كيلو الفراخ البلدي اليوم الأثنين في بورصة الدواجن 110 جنيه، وتباع في الأسواق الشعبية بسعر 117 جنيه للكيلو.

أسعار الدواجن اليوم الأثنين

سجلت أسعار كيلو الفراخ الامهات اليوم الأثنين في بورصة الدواجن 55 جنيه، وتباع في الأسواق الشعبية بسعر 60 جنيه للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط (فرنساوي) اليوم في بورصة الدواجن بـ 55 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم السمان اليوم في بورصة الدواجن بـ 60 جنيها للكيلو.

سجلت أسعارلحم فخد نعام اليوم في بورصة الدواجن بـ 250 جنيها للكيلو.

سجلت أسعاررومى برونزى لحم بداره (4ك : 6ك) اليوم في بورصة الدواجن بـ 80 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط (بلدي) اليوم في بورصة الدواجن بـ 100 جنيها للكيلو.

سجلت أسعارلحم بياض بني ( أرضي ) اليوم في بورصة الدواجن بـ 66 جنيها للكيلو.

سجلت أسعارلحم بياض أبيض (بطاريات) اليوم في بورصة الدواجن بـ 57 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض أبيض ( أرضي ) اليوم في بورصة الدواجن بـ 59 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار زغاليل الحمام (الجوز) اليوم في بورصة الدواجن بـ 120 جنيها للكيلو.

سجلت أسعارلحم نعام القائم اليوم في بورصة الدواجن بـ 120 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط (مسكوفي) اليوم في بورصة الدواجن بـ 100 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم نعام (مشفي) اليوم في بورصة الدواجن بـ 400 جنيها للكيلو.

سجلت أسعاررومى أبيض لحم بداره ( 14ك : 22ك ) اليوم في بورصة الدواجن بـ 100جنيها للكيلو.

سجلت أسعارلحم بياض بني (بطاريات) اليوم في بورصة الدواجن بـ 62 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط (مولار) اليوم في بورصة الدواجن بـ 60 جنيها للكيلو.