الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تشكيل فريق بحث لحل لغز العثور على جثة شخص به طعنات بأطفيح

جثة
جثة

كشف مصدر أمني عن تشكيل فريق بحث لحل لغز العثور على جثة شخص به اعتداءات بمركز إطفيح بالجيزة.

ويقوم رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة للكشف عن هوية المتهمين ومناقشة شهود العيان حول الواقعة.

كانت البداية عندما تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص في أطفيح، وانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة ومناظرة الجثة، أنه فارق الحياة نتيجة تعرضه لاعتداء. 

واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة المجني عليه، وجارٍ تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

ارتكاب اجراءات إتخاذ الإجراءات القانونية اشخ اعل اعتداءات أسرة المجنى عليه استمع أحد الأشخاص

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