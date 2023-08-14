الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جثمان متفحم و14 إصابة فى حادث انقلاب ميكروباص على طريق الإسكندرية - مطروح

انقلاب ميكروباص على
انقلاب ميكروباص على طريق الإسكندرية - مطروح

لقي شخص مصرعه وأصيب 14 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص واشتعالها على طريق الإسكندرية - مطروح، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى مطروح العام.

وبالفحص تبين أن المصابين هم كل من: أحمد محمد عبدالعزيز، 47 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، سمر أحمد طه، 30 سنة، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، هانيا تامر محمد  9 سنوات، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، فرح أحمد طه، 24 سنة، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، هنا أحمد طه، 22 سنة، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، يوسف أحمد طه 27 سنة مصاب باشتباه كسر بالفقرات العنقية والحالة العامة متوسطة، صباح محمد يوسف 55 سنة، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم.

كما أصيب أيضا في نفس الحادث محمود أحمد طه، 27 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، كارما تامر محمد، 10 سنوات، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، حسين مبروك حسين، 46 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، عمر هشام طه، 22 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ساجدة تامر محمد، 4 سنوات، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، محمد أحمد طه، 30 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، مايكل رأفت عزمى، 26 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، بالإضافة إلى أحمد طه أحمد، 58 سنة، جثة متفحمة.

وأجرى الطاقم الطبي في مستشفى مطروح العام الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحالتهم العامة مستقرة، حيث تم التحفظ على الجثمان فى ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.

وقال مصدر طبي بصحة مطروح، في تصريحات خاصة لـ"الدستور، أنه فور تلقي بلاغ بانقلاب ميكروباص ووجود مصابين تم الدفع بـ 8 سيارات إسعاف ونقلهم إلى مستشفى مطروح العام لتلقي الرعاية الصحية والتحفظ على الجثمان المتفحم في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى.

انقلاب ميكروباص على طريق الإسكندرية - مطروح
انقلاب ميكروباص على طريق الإسكندرية - مطروح
انقلاب ميكروباص على طريق الإسكندرية - مطروح
انقلاب ميكروباص على طريق الإسكندرية - مطروح
انقلاب ميكروباص على طريق الإسكندرية - مطروح
انقلاب ميكروباص على طريق الإسكندرية - مطروح
انقلاب سيارة ميكروباص جثة متفحمة طريق الإسكندرية مطروح مستشفى مطروح العام إصابة 14 شخص

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