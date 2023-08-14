الإثنين 14 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الحكومة البولندية تخطط لإجراء استفتاء شعبى لاتخاذ قرار بشأن "قبول المهاجرين"

رئيس الوزراء البولندي
رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراوسكي

أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراوسكي أنه سيتم تنظيم استفتاء حول ما إذا كان يؤيد المواطنون قبول آلاف المهاجرين غير القانونيين من الشرق الأوسط وإفريقيا في إطار برنامج إعادة التوطين للاتحاد الأوروبي.

وذكر "راديو بولندا" أن إعلان موراوسكي جاء في مقطع للفيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وترغب الحكومة البولندية في إجراء استفتاء شعبي بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية المقررة عقدها في 15 أكتوبر القادم.. ويشير هذا الإعلان إلى أن حزب القانون والعدالة الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء يحاول الاستفادة من قضية الهجرة خلال حملته للانتخابات العامة، فيما من المقرر أن ينظر مجلس النواب البولندي في مقترح إجراء الاستفتاء خلال جلسته الأسبوع المقبل.

وكان قادة بولنديون قد أعلنوا خلال الأيام الأخيرة الماضية عن طرح سؤالين آخرين في الاستفتاء، هما: هل يقبل الناخبون خصخصة الشركات المملوكة للدولة؟، وهل يؤيد الناخبون رفع سن المعاش والمحدد حاليا بـ60 عاما للمرأة و65 عاما للرجل؟.

تجدر الإشارة إلى أنه بموجب سياسة الهجرة الجديدة التي يقترحها الاتحاد الأوروبي، فإنه سيتعين على الدول الأعضاء قبول حصة أولية من 30 ألف مهاجر من البلدان التي تتحمل وطأة الهجرة من الشرق الأوسط وإفريقيا، مثل اليونان وإيطاليا، أو دفع حوالي 22 ألف يورو لكل مهاجر غير مسموح له بالدخول.. فيما تعارض بولندا والمجر هذه الخطط.

الأكثر قراءة

تدشين موقع إلكترونى لتلقى طلبات المصريين بالخارج لتسوية المواقف التجنيدية

جثمان متفحم و14 إصابة فى حادث انقلاب ميكروباص على طريق الإسكندرية - مطروح

خفاجى يكشف لـ"الشاهد" سبب براءة المتهمين فى قضية "مسجد الاستقامة"

ذهبت لحضور زفاف صديقتها رجعت جثة.. والد آمال ضحية حادث المنوفية: تركت طفل عمره 3سنوات

الحكومة البولندية تخطط لإجراء استفتاء شعبى لاتخاذ قرار بشأن "قبول المهاجرين"

خفاجى لـ"الشاهد": "قيادات الإخوان لما بتقع بتتأدب فى الكلام "

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

عبد المجيد محمود..الشهيد هشام بركات..ماهر فرغلى وحقيبة المستندات والوثائق السرية!

محمود خليل

انتحار بـ«فص ألماس»

رشا عبدالمنعم

اطمئنوا المسرح المصرى بخير

وائل لطفي

ثمن الاستقلال

محمد العسيري

كتب الشوارع.. مين بيعلم مين؟

ماجد حبته

الرئيس وصندوقنا السيادى

لواء.حمدى البطران

ازدواجية معايير المجتمع

علي سعدة

جولة مع الحكيم

صور

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

حصاد التين الشوكي

محطة تل أبيب

المزيد

الدعوة المتأخرة: بايدن يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل.. ما الملفات؟

إطلاق نار على نقطة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى