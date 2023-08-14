خفاجى لـ"الشاهد": فض اعتصامى رابعة والنهضة تم بقرار من النائب العام

رصد المستشار معتز خفاجى، الرئيس السابق لدائرة الإرهاب في محكمة الجنايات، كواليس فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وأضاف خلال لقائه الخاص ببرنامج"الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن النائب العام أصدر قرارًا بفض اعتصامي النهضة ورابعة.

وأضاف: "رابعة أخذت الصدى الإعلامي الأكبر لأنها كانت المنصة الخاصة بالجماعة الإرهابية، والأمن لم يفض اعتصام رابعة العدوية إلا بناء على قرار من النائب العام، والأمن عرض فرصة على المعتصمين للخروج الآمن من رابعة والنهضة من خلال الممرات، وخرج بعض الأشخاص وبقي البعض، وكانت هناك فرصة كبيرة للخروج الآمن للمعتصمين.

وتابع: "كانت هناك محاكمة لحوالي 700 شخص قبض عليهم في رابعة والنهضة، وكان لدي مبدأ في نظر هذه القضية، وهي ما المقتضى الذي جعله يتواجد في رابعة أو النهضة، وكان هذا سؤالي للدفاع، وكثير من المتهمين في قضيتي "رابعة والنهضة" لم يجدوا مبررا للتواجد بالاعتصام.