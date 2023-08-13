الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"خفاجى" يكشف لـ"الشاهد": قضايا الإرهاب يبلغ عدد المتهمين فيها 700 بحد أقصى

المستشار معتز خفاجى
المستشار معتز خفاجى والدكتور محمد الباز

أجاب المستشار معتز خفاجى، رئيس محكمة أمن الدولة العليا، والرئيس السابق لدائرة الإرهاب في محكمة الجنايات، عن قضايا الإرهاب بعد 30 يونيو، وحقيقة وجود فرق في نظرها عن غيرها من القضايا العادية.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، أن الإجراءات واحدة في كلتيهما، ولكن الخصوصية في عدد المتهمين، إذ كان عدد المتهمين قد يصل إلى 5 بحد أقصى، بالقضايا العادية، ولكن قضايا الإرهاب تكون جماعة، والعدد يكون من حوالي 50 إلى 700 وهذا هو أقصى عدد نظرت فيه مثل قضايا النهضة ورابعة على سبيل المثال.

وتابع خفاجي: "هذه قضايا جديدة، من حيث العدد، إذ يتم سؤال كل متهم وبنواجه المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، وبعدين نطلب من الدفاع سرد طلباته، وبعدها مواجهة الشهود التي يترتب عليها تأجيل الجلسة، والمحامين بيشككوا شهود الإثبات أو يثبتوا نفي شهادة الشهود"، مؤكدًا أن تلك القضايا تأخذ وقتا أطول من غيرها، قائلًا: "تتم مواجهة كل متهم بالأدلة السمعية والورقية، وإن كانت الأدلة ناقصة نبحث في اكتمالها، ولو مكنش في يتم الحكم بالبراءة".

الشاهد معتز خفاجي الإرهاب قضايا الارهاب محمد الباز

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