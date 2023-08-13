الوضع الوبائي في مصر.. هل انتشر متحور أوميكرون بين المواطنين؟

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤن الصحة، طبيعة الوضع الوبائي في مصر، بعد شائعات انتشار متحور أوميكرون وعلاقته بانتشار أدوار البرد بين المواطنين.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى: "لدينا مجموعة من الفيروسات أشهرهم الإنفلونزا، ثم الكورونا، ثم عشرات الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي كلها عندها الاستعداد لتغير والتحور".

وأضاف: "الفيروس المتغير الجديد شدة انتشاره أكثر من غيرها، ومازال الأوميكرون الأكثر انتشارًا، والفيروس الجديد المنتشر حول دول العالم متحور منه"، مطمئناً المصريين حول الوضع الوبائي في مصر، قائلًا: "الوضع الوبائي في مصر مستقر تماما، ولا يوجد انتشار لأي نوع حتى الآن".

وتابع: "لدينا فيروسات تنفسية عديدة في مصر، ليس منها متحورات أوميكرون نهائيًا، ولا يوجد حالة وفاة واحدة عنه، ولكن الانتقال بين الأوساط الحارة والباردة هي من تسببت في انتشار أدوار الإنفلونزا".

ونصح الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، بضرورة الحيطة والانعزال يومين على الأقل في حالة الإصابة بفيروس تنفسي أو دور برد أو الأنفلونزا.