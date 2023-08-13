150 ناشرًا من "الناشرين المصريين" تقدموا للاشتراك فى نظام تقسيط الكتب للقراء

قال الناشر سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن أزمة ارتفاع سعر الورق تشكل 80% من الصناعة؛ مشيراً أنه فى المجمل تعد أغلب مدخلات الصناعة تشكل عبئا كبيراً على الناشرين، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأجور؛ وهو ما أثر بالتبعية على تكلفة المنتج نفسه، مشيراً إلى أن هناك بورصة للورق فإن لم يشتر الناشر فى اللحظة قد يجد سعراً آخراً مختلفاً فى اليوم الثاني.

وأضاف رئيس اتحاد الناشرين فى تصريحات لـ"الدستور"، أن بعض الناشرين بدأوا فى تخفيض أعداد الكتب المطبوعة، وأن هناك البعض بدأ فى الاتجاه نحو الطباعة رقمياً بحسب الطلب، وأن البعض لجأ لطباعة الأعمال على حساب المؤلف؛ وهو ما جعل بعض الناشرين يستغل بعض المؤلفين.

واشار رئيس اتحاد الناشرين إلى أن هناك مساعى مع أحد البنوك لتوفير قروض للناشرين تساعدهم على إنجاز أعمالهم فى ظل الازمة، مضيفاً إلى أن اتحاد الناشرين المصريين توصل إلى اتفاق خاص مع أحد البنوك لتقسيط الكتب للقراء، وهو ما تقدم له 150 ناشراً حتى الآن.

يذكر أن منذ أيام أعلنت غرفة الطباعة باتحاد الصناعات، عن أن أسعار الورق ارتفعت بنحو 15% بقيمة 5 آلاف جنيه للطن خلال آخر شهرين، وذلك بعد ارتفاع نسبة الطلب عليه وهو ما أدى لارتفاع سعر طن الورق إلى 38 ألف جنيه للطن، مقابل 33 ألف جنيه قبل شهرين.

وبلغت صادرات قطاع الورق في عام 2022 حوالي 409.36 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 16% مقارنة بصادرات عام 2021 والتي بلغت آنذاك 352.34 مليون دولار.

ويشمل هذا القطاع مجموعة كبيرة من القطاعات الفرعية لكن أهمها، ورق الطباعة وبلغت صادراته إلى 15.90 مليون دولار في عام 2022 بنسبة نمو قدرها 92% مقارنة بصادرات عام 2021 والتي بلغت 8.49 مليون دولار، ورق الكرافت بند جمركي وصلت إجمالي صادراته إلى 6 ملايين دولار في عام 2022 بنسبة تراجع قدرها 29% مقارنة بصادرات عام 2021 والتي بلغت 127.1 مليون دولار.