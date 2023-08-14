أدعية وأذكار الصباح اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023

في بداية الصباح يبحث المواطنين على ذكر الله بالأدعية والأذكار ويكثر التساؤل عن أبرز أدعية الصباح اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023 عبر جوجل، لطلب البركة في الرزق والصحة، والتقرب من الله عز وجل.

أدعية الصباح اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير أبرز أدعية الصباح اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023.

دعاء الصباح اليوم الإثنين

أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكافرين ملحق اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونؤمن بك ونخضع لك ونخلع من يكفرك.

اللهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا.

اللهم أجرني من النار.

أذكار الصباح اليوم

اللهم إني توكلت عليك فأعنّي، ووفقني، واجبر خاطري، جبرًا أنت وليّه.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

الحمد لله أصبحنا على ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.

ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده.

ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

يا رب الستر من الفضيحة فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض.

اللهم رب السماوات السبع، ورب العرش العظيم، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.