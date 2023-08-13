الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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استشاري خصوبة الأراضي: مشروع الصوب الزراعية وفر الخضروات طوال السنة بأسعار مناسبة

الصوب الزراعية
الصوب الزراعية

قال دكتور عبد الباسط العقيلي، استشاري خصوبة الأراضي وتغذية النباتات، إن مشروع الصوب الزراعية وفر الخضار طول السنة بأسعار مناسبة، ومنع الطفرات في الأسعار، بسبب الفجوات بين العروات.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار": "محدش فينا حس بطفرة في أسعار الخضار السنة دي، أو أن سلعة معينة مش موجودة، وحتى لو السعر مرتفع شوية عن الطبيعي فده طبيعي، لك مفيش طفرات كبيرة في الأسعار، لكن الزيادات مقبولة.

ولفت إلى أن مشروع الصوب الزراعية وفر الخضار، وصدرت مصر الخضروات بمئات ملايين الدولارات، إضافة أنه وفر فرص عمل لحوالي نصف مليون مواطن، ما بين مهندسين وعمالة ثابتة وموسمي، وشغل لعشرات الآلاف من عربات النقل.

وأردف: "لما كان بتحصل موجة برد كان الخضار كله بيبوظ، أو عاصفة ترابية، وبسبب الصوب الزراعية الخضروات المصرية محمية".

 

عبد الباسط العقيلي خصوبة الأراضي مشروع الصوب الزراعية الخضار اخر النهار محمد الباز

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