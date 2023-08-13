تخريب يصل لدرجة الخيانة.. الباز: "في ناس ببتعامل مع مصر أنها سبوبة"

استعرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، رسالة مواطنة مصرية تعيش بالخارج، قالت إنها مستعدة بالتبرع بجزء من راتبها شهريا لمصر.

وكتبت المواطنة وتدعى "نجوى": “مستعدة أتبرع بجزء من راتبي شهريا لمصر، وفي 10 مليون مغترب لو نصهم تبرعوا بـ100 دولار يعني 500 مليون دولار شهريا، حتى لو ربعهم فهذا يعني 250 مليون دولار في الشهر يعني حوالي 4 مليار دولار في السنة، وأعتقد مصريين كتير مغتربين مستعدين واترك كل واحد يتبرع باللي يقدر عليه”.

وعلق الباز، خلال برنامجه “آخر النهار” المُذاع على قناة “النهار”: "لما تبقى في مشكلة لازم الجميع يتصدى ليها، وأتمنى اقتراح السيدة المصرية يلقى استجابة من المصريين في الخارج".

ولفت إلى أن هناك مصريين بالخارج يرتكبوا جريمة في حق البلد، ويعطوا أموالهم لناس بالخارج، ويقوم هؤلاء بدفع الأموال إلى أهاليهم بالزيادة لمنع دخول الدولار مصر.

وأردف: "في شركات سياحة بتجيب أفواج من برة، وبتاخد منهم الفلوس بالدولار، ولما ييجوا مصر بيدوهم فلوس مصري، وده تخريب يصل لدرجة الخيانة العظمى، وللأسف الناس بتتعامل مع مصر أنها سبوبة".