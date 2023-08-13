الانتهاء من إصلاح كسر مفاجئ بخط طرد محطة صرف مغاغة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، شمال المنيا الانتهاء من إصلاح خط طرد محطة الصرف الصحي 1 بعد أن تعرض الخط لكسر مفاجئ تسبب في قطع المياه للقيام بأعمال إصلاح الكسر وتم إعادة ضخ مياه الشرب من جديد وكسح المياه التي تسربت نتيجة كسر الخط.

وأوضح مدير فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمغاغة أنه تم الانتهاء من أعمال اصلاح وصيانة الكسر المفاجئ بخط طرد محطة الصرف الصحى بمغاغة وتم فتح المياه مره أخرى إلى مركزى مغاغة والعدوة.

أكد د.محمد حلمى وكيل الوزارة، رئيس مركز ومدينه مغاغة انه تم تكثيف اعمال الصيانه التي تمت اليوم لكسر مفاجئ لخط طرد محطة الصرف الصحى1 بمغاغة، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالمتابعة المستمرة والعمل علي حل جميع الاعطال المفاجئ في جميع المرافق العامه وذلك في اسرع وقت.

أضاف رئيس المركز والمدينة إلي أن أعمال الصيانة تمت في وجود المهندس حامد فخرى وهانى الخولي نائبا رئيس المركزو تحت اشراف قطاع التشغيل والصيانة و فرع مغاغة وفريق الصيانة المتخصص في اصلاح وصيانة الخطوط بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا.

كما قامت الإدارة العامة للحملة الميكانيكية بالدفع بعدد من سيارات الكسح و6 سيارات نقل مياه نظيفة لتوزيعها علي المواطنين والمستشفيات لسد الاحتياج من الماء حتى تم الانتهاء من أعمال الإصلاح و تشغيل المحطة بكامل طاقتها.

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