الباز: صفوت حجازي سيلقى الله ويده ملوثة بدماء من ماتوا في رابعة

عرض الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، مقطع فيديو للداعية الموالي لجماعة الإخوان صفوت حجازي، وهو يتوعد الشعب المصري ويلقي بالتهديدات لمتظاهري 30 يونيو، ويقول "اللي هيرش مرسي بالمياه هنرشه بالدم، واللي ينزل يوم 30 يونيو يتحمل المسئولية كاملة، ولو فيه دم وناس ماتت لا يلومون إلا أنفسهم".

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "صفوت حجازي لما ألقى القبض عليه وهو هارب في مطروح كان عامل سكسوكة، وقال عمري ما كنت إخوان ومعرفهمش، وكان بيحشد الناس، خدع الشباب، وأوهمهم أنه يمكنهم أن يواجهوا الدولة والجيش والشرطة، سيقابل الله ويده ملوثة بدماء من ماتوا في رابعة العدوية".