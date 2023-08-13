الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

بعد ظهور متحور أيريس.. آثار الأوبئة على الصحة العقلية للأشخاص

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 

تعتبر الأوبئة والأمراض الوبائية من أكبر التحديات الصحية التي تواجه البشرية في هذا العصر، آخرها ظهور متحور أيريس لاحقًا، وهو متحور جديد من الفيروسات، فإن تأثيرات الأوبئة على الصحة العقلية للأشخاص أصبحت ساحة بحث متزايدة الأهمية، فالأوبئة ليست مجرد مشكلة صحية، بل لها أيضًا تأثيرات كبيرة على الجوانب النفسية والعقلية للأفراد، نذكر بعضًا منها وفقًا لما ذكره موقع "medlineplus" الطبي.

أوضح الخبراء  الآثار النفسية الناتجة عن الأوبئة خاصة بعد ظهور متحور أيريس، الأمرالذي يحتاج  إلى اهتمام صحي ونفسي شامل للأشخاص الذين يتأثرون بالأوبئة، حيث يجب توفير الدعم النفسي والعاطفي اللازم للمساعدة في التعامل مع هذه التحديات وللمحافظة على الصحة العقلية والعامة للأفراد.

الآثار النفسية الناتجة عن الأوبئة:
القلق والتوتر: تتسبب الأوبئة في زيادة مستويات القلق والتوتر لدى الأشخاص، حيث يمكن أن يكون القلق مرتبطًا بالخوف من الإصابة بالمرض أو القلق بشأن أفراد الأسرة والأحباء، كما إن الحالة المستمرة من التوتر والقلق يمكن أن تؤدي إلى تدهور الصحة العقلية بشكل عام.

الشعور بالعزلة والوحدة: يمكن للأوبئة أن تؤدي إلى إجراءات الحجر الصحي والعزلة الاجتماعية، وهذا يجبر الأشخاص على الابتعاد عن عائلاتهم وأحبائهم والامتناع عن التواصل الاجتماعي الحقيقي، فهذا الشعور بالعزلة والوحدة يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستويات الاكتئاب والقلق وتدهور الحالة العقلية العامة.

الاكتئاب والبؤس: يمكن للأوبئة أن تسبب الكثير من المعاناة والخسائر للأشخاص، بما في ذلك فقدان الأحباء والأصدقاء والوظائف والدخل، مما يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستويات الاكتئاب والبؤس.

الاضطرابات النوم: قد تتسبب الصعوبات والضغوط النفسية المرتبطة بالأوبئة في اضطرابات النوم مثل الأرق وسوء جودة النوم، ويمكن للأشخاص الذين يعانون من تغيرات في نمط النوم أن يشعروا بالتعب والانعدام الحاد في التركيز، مما يؤثر سلبًا على صحتهم العقلية والعامة.

اضطرابات النوم الاكتئاب والقلق الأمراض الوبائية الأوبئة والامراض متحور أيريس متحور جديد

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