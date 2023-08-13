الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

وزير الأوقاف: نشكر الرئيس السيسي على رعاية مؤتمر الأوقاف الدولي الرابع والثلاثين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

يتوجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وجميع قيادات الوزارة وجميع العاملين بها بكل الشكر والتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تفضله برعاية المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف.

ويعقد في الفترة من “9 - 10” سبتمبر 2023م تحت عنوان: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة".


وأكد جمعة أن رعاية الرئيس السيسي لمؤتمر "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني" دعم كبير للفكر الوسطي على المستوى الدولي ، كما أنه دعم كبير لحسن استخدام الوسائل الحديثة والعصرية في المجال الدعوي .

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الفضاء الإلكتروني وزارة الأوقاف الأعلى للشئون الإسلامية

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