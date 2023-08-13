ما مصير التركة التى لا وارث لها؟.. أمين الفتوى يجيب - فيديو

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال مفاده، ما الحل حال وفاة شخص وليس لديه ورثة؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "إذا توفي أى إنسان ولا يوجد له أى وارث، سواء من الفروض أو العصبات، فتؤول كل أمواله إلى بيت مال المسلمين".



واستكمل: "بيت مال المسلمين اعتبروه وارثًا أو بيت تأؤول إليه الأموال التى لا صاحب لها، ليعيد إنفاقها فيما ينفع عموم الناس".

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.



وتبث قناة الناس عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.



https://www.youtube.com/watch?v=EbNa5w-VQ7w