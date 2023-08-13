تغيب 41 موظفًا عن العمل بمستشفى تلا بالمنوفية

رصدت لجنة تفتيشة من محليات المنوفية ترك 41 من العاملين داخل مستشفى تلا العام مقر العمل داخل المستشفى في فترة الظهيرة اليوم، واتخذت ضدهم جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

وكلف بسيوني عيد بسيوني، رئيس مركز ومدينة تلا، التفتيش المالي والإداري، بالمرور والمتابعة لمستشفى تلا العام فى جولة مفاجأة، للتأكد من الانتظام، وكذلك وتواجد الجميع وتأدية الخدمة الطبية فى الواحدة والنصف ظهرا.

وأكد رئيس المركز والمدينة المتابعة اليومية والمستمرة للمستشفى العام والتأكد من انتظام العمل وتواجد أطقم التمريض والأطباء، ولن يسمح إلا بتقديم الخدمة الطبية لجميع المرضى على أكمل وجه.

أسفر المرور عن 41 حالة ترك عمل وكذلك حالات غياب والتأكد أيضًا من مستوى النظافة وعمل العيادات الخارجية، واتخذت اللجنة الإجراءات القانونية اللازمة، وفق القانون المنظم.

تأتي تلك الحملات فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واستمرارا للتواصل مع المواطنين والتواجد بينهم والعمل على تلبية طلباتهم.