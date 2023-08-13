تسليم 21 مشروعًا تنمويًا للأسر الأولى بالرعاية بمطروح

سلّمت جمعية الأورمان 21 مشروعًا تنمويًا عبارة عن 105 ماعز ذكور وإناث، إضافة الي توزيع ٣ ابراج حمام للأسر الأولي بالرعاية بقريتي جلالة وسواني سمالوس بمركز الضبعة في محافظة مطروح.

جاء ذلك فى إطار التعاون الدائم الوثيق بين مطروح وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح بالنهوض الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا من أبناء المحافظة وتقديم أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

جاء ذلك بحضور دار السلام احمد، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بمطروح، وإبراهيم عبدالعال، نائب مدينة الضبعة، و حسين السنيني، مدير التنمية المحلية في محافظة مطروح.

واكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، ان توزيع مشاريع الماعز الهدف منها إيجاد مصدر دخل ثابت للأسر الاولى بالرعاية، وتمكينها من الاعتماد على الذات في مواجهة أعباء الحياة حتى يكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.

أشار إلى التعاون الوثيق للجمعية مع الجهاز التنفيذى لمحافظة مطروح التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة، حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة.