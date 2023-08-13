الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

منها 47 أداة رقابية.. أبرز أنشطة نائبة التنسيقية هيام الطباخ خلال دور الانعقاد الثالث

النائبة هيام الطباخ
النائبة هيام الطباخ

نشرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إنفوجرافا، للنائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتضمن الأنشطة البرلمانية للنائبة خلال دور الانعقاد الثالث بمجلس النواب، وجاء على النحو التالي.

شاركت النائبة هيام الطباخ، فى حضور 53 جلسة عامة، و85 حضور باللجان النوعية، وكذلك حضور  124 ندوة، ومنها المشاركة كمتحدث فى جلسة بالمحور السياسي فى الحوار الوطني عن العمل الأهلي، وكذلك المشاركة كمسؤول عن ورشة قصور الثقافة بالتنسيقية فى توقيع بروتوكول التنسيقية مع وزارة الثقافة.

كما استخدمت النائبة 47 أداة رقابية منها اقتراح برغبة بإدراج تدريس لغة الإشارة الخاصة بالصم بالمواد الدراسية فى مراحل التعليم الأساسي، وتمت الموافقة عليه، كما ألقت 11 كلمة داخل الجلسة بمجلس النواب، ومنها كلمة خاصة بدعم قانون التحالف الوطني للجمعيات الأهلية.

كما شاركت النائبة فى 65 زيارة ميدانية، منها زيارة دور الأيتام والمسنين على مستوي محافظة كفر الشيخ، والمشااركة فى 26 تدريب، كما قدمت 982 طلب خدمي، وتمت الموافقة على طلب إحاطة بمنع تصوير المستحقين داخل الجمعيات الأهلية والمؤسسات أثناء توزيع أي تدخلات على مستوى جمهورية مصر العربية.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مجلس النواب دور الانعقاد الثالث النائبة هيام الطباخ الحوار الوطنى

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