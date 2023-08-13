الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شعبة الخضروات والفاكهة: مستعدون لتأجيل تصدير السلع الاستراتيجية

السلع
السلع

قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، إن الشعبة طلبت لقاء وزير الزراعة للحديث معه ومع مستشاريه عن تغير المناخ، لأنهم توقعوا ما يحدث بسبب ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة، وتأثيرها على المحصول، لكن لم يلقوا استجابة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "ليس لدينا مشكلة أن نرجئ تصدير السلع الاستراتيجية لفترة مؤقتة ومحددة حتى يخرج محصول زراعي جيد يؤدي لزيادة المعروض، ونستأنف التصدير، بعد تحقيق توازن في الأسواق".

وأردف: "نصدر الخضراوات والفاكهة لكل دول العالم، والتصدير مهم للحصول على العملة الصعبة، لكننا نعاني مما يعاني منه أهلنا في الكفور والنجوع من نقص المعروض، لسوء الأحوال الجوية الذي أدى لتضرر المحاصيل".

 

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