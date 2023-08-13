شيخ مشايخ قبائل سيناء يكشف دور القبائل في التنمية واجتثاث الإرهاب

كشف الشيخ عيسى الخرافين، شيخ مشايخ قبائل سيناء، عن دور قبائل سيناء في التنمية واجتثاث الإرهاب.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، إنه منذ العام 2019 بدأ أبناء القبائل في سيناء بقيادة إبراهيم العرجاني في محاربة الإرهاب بقيادة القوات المسلحة، وفي 2020 دفع شيوخ القبائل بمجموعات كبيرة من رفح إلى القنطرة، وحاربوا الإرهاب وانتصروا عليه خلال عام.

وأضاف أن عمل أبناء القبائل كان لدعم الدور الوطني للقوات المسلحة، لافتاً إلى أن آخر مجموعة إرهابية تم القضاء عليها في يناير الماضي، مما أتاح فرصة إلى تنمية سيناء وبنائها من جديد.

وأكد دعم جميع القبائل للرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه وضع خطة غير مسبوقة لتنمية سيناء وخصص 740 مليار جنيه لإعادة إعمار سيناء.