مجلس جامعة المنصورة الجديدة يناقش الاستعداد لبدء الدراسة (صور)

انعقد مجلس عمداء جامعة المنصورة الجديدة، برئاسة د.معوض محمد الخولي، رئيس الجامعة وحضور أمين عام الجامعة و عمداء الكليات ومديري البرامج العلمية.

واستهل الخولي المجلس بتقديم خالص العزاء والموساه للاسرى في جامعه المنصوره الجديده وصلت التعليم العالي في مصر لوفاه السيد الاستاذ دكتور فوزي علي تركي عضو مجلس امناء الجامعه ورئيس جامعه كفر الشيخ الاسبق ورئيس جامعه بدر كما قام بتوجيه خالص الشكر والتقدير لمسئولي مكتب تنسيق القبول للعام الجامعي 2023/2024 وادارة شئون التعليم والطلاب بالجامعة على حسن سير وانتظام عمليه قبول الطلاب، هذا وقد صادق المجلس على موضوعات وقرارات الجلسة السابقة و أحيط المجلس علما بتقرير نهائي المتقدمين لشغل الوظائف الأكاديمية والإدارية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وعرض تقرير مكتب التنسيق بالجامعة بشأن تنسيق الطلاب بالجامعة للعام الجامعي 2023 - 2024 وناقش المجلس نتيجة منتصف فصل الصيف 2022-2024 وجدول الامتحان النهائي لفصل الصيف 2023 والخطة الزمنية للدراسة للعام الجامعي 2023-2024 بكل كليات الجامعة على أن تبدأ الدراسة بكلية الطب اعتبارًا من 15 سبتمبر 2023.

قام المجلس بتحديد الرسوم الدراسية للسكن الجامعي للطلاب الذين يقيمون بالسكن الجامعي بدءًا من 15 سبتمبر 2023 ومناقشة نسب المنح الدراسية لبعض برامج الجامعة وإعداد التجهيزات النهائية لأجراء الكشف الطبي على الطلاب الجدد الملتحقين بالجامعة للعام 2023-2024.

وناقش على المجلس تقرير المقاصات العلمية بكليات الجامعة للعام الجامعي 2023-2024 وعمل بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة الجديدة ومستشفيات جامعة الأزهر بمدينة دمياط الجديدة ، وتقرير الاشتراك في معارض اخبار اليوم للتعليم للترويج للكليات الجديدة وبرامج الجامعة واعتماد الخطة الدراسية للعام الدراسي 2023-2024 لكل برامج الجامعة، وتحديد صلاحيات بنوك الأسئلة للمقرات المطروحة في الفصل الدراسي الأول 2023 وتحديد موعد اختبارات اللغة الانجليزية للطلاب المتغيبين فيها في الامتحان الأخير ومناقشة المذكرات المعروضة من قطاع شئون التعليم الطلاب.

كما أصدر المجلس تكليفاته للعمداء ومديري البرامج باعداد تقرير وافي عن الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2023 - 2024 في الكليات ومناقشة تكليفات الإشراف على الكليات الجديدة واعتماد آلية التدريب الصيفي والتدريب الحقلي للطلاب التي تنطبق عليهم لوائحهم الداخلية ومناقشة تقرير مراقب الحسابات عن العام الحالي 2022 - 2023، كما ناقش المجلس الاستعداد لتفعيل بعض برامج الشراكة مع الجامعات الأمريكية وفقا لاتفاقيات التعاون الموقعة وتفعيل بعض البرامج مع جامعة ايست لندن وفقا لاتفاقية التعاون الموقعة اعتماد تقارير الأعذار الطبية وإيقاف القيد للطلاب عن الفصل الدراسي الثاني 2023 الاحتياجات النهائية للكليات من مستلزمات التشغيل للعام الدراسي القادم وبقية الاحتياجات المطلوبة حتى تخريج الدفعة الأولى والأماكن الجديدة التي من المقرر استلامها واستخدامها في الدراسة مع بداية العام الدراسي القادم والاستعداد لاستخدام هذه الأماكن لكل كليات وبرامج بالجامعة.

جانب من المجلس

جانب من المجلس

جانب من المجلس