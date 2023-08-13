الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أشرف زكي عن مهرجان الدراما: سيشهد مشاركة الأعمال الرمضانية والأوف سيزون

مهرجان الدراما
مهرجان الدراما

قال الفنان أشرف زكي إن هذه الدورة من مهرجان الدراما، يحمل عنوان 60 سنة دراما، مردفًا: “احنا بقالنا 60 سنة منذ انطلاق أول عمل وكان او عمل هارب من الأيام للمهرج نور الدمرداش”.

وأضاف: “الدراما المصرية جعلت من مصر هلويوود الشرق وجعل مصر رائد الفن في المنطقة العربية، وستشهد الدورة تكريمات عديدة لصناع الدراما والكتاب والمخرجين والفنانين، والمسابقة بقت شقين الأول لجنة التحكيم والشق الثاني استفتاء للجمهور وسوف يتم الإعلان عن النتائج يوم 24 أغسطس”.

وتابع: “الدورة الحالية ستشهد مشاركة الأعمال الرمضانية والأوف سيزون سويًا ولم يقتصر على الأعمال الرمضانية فقط”.

يحضر مؤتمر مهرجان القاهرة للدراما كلاً من الفنان يحيى الفخراني رئيس مهرجان القاهرة للدراما، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة إلهام شاهين عضو لجنة التحكيم.

وتنطلق النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما يوم 24 أغسطس الجارى، بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين، لتكريم أفضل الأعمال الدرامية، وأبرز الشخصيات المؤثرة في عالم الدراما، برئاسة الفنان يحيى الفخراني.

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