الزراعة تتابع المحاصيل الحقلية المختلفة بالمحافظات

قام الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، يرافقة الدكتور تامر سعفان وكيل المعهد للانتاج و الدكتور مجدي عبد المولى رئيس قسم الذرة الشامية وعدد من السادة خبراء الذرة الشامية بقسم الذرة بالمرور على اكثارات تقاوي الذرة الشامية والأرز بمحافظة البحيرة بحقول المتعاقدين.

يأتى ذلك بناءا على تعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير وتوجيهات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بضرورة المتابعة الميدانية للبرامج البحثية واكثارات التقاوي وذلك في ظل التغيرات المناخية.

واطمئن الدكتور علاء خليل والوفد المرافق لسيادتة على الحالة العامة للاكثارت، لافتًأ إلى أن الحالة العامة لاكثارات الذرة الشامية (هجين فردى ابيض جيزه ١٠، هجين ثلاثى ابيض جيزة ٣٢١، هجين ثلاثى اصفر جيزه ٣٦٨، هجين ثلاثى الصفر جيزه ٣٥٢ وجيزه٣٥٣)، وأصناف الارز (جيزة ١٧٧ و سوبر ٣٠٠)، جميعها بحالة ممتازة في هذه المرحلة.

وقال إن المحصول مبشر، لافتًا إلى أنه أكد على رؤساء الفرق العلمية بالمحافظة بضرورة المتابعة المستمرة والمرور اليومي حتى نهاية الموسم.