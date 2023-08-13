الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

استمرار منافسات البطولة الإفريقية السادسة لكرة السرعة في بورسعيد

البطولة الأفريقية
البطولة الأفريقية لكرة السرعة

استمرت منافسات البطولة الإفريقية السادسة لكرة السرعة في صالة المدينة الرياضية ببورسعيد بمشاركة 150 لاعبا ولاعبة يمثلون 11 دولة إفريقية.

وانطلقت الأدوار التمهيدية أمس السبت، ومن المقرر أن تستمر اليوم، تمهيدًا لحفل الافتتاح الذي سيقام بعد قليل، والبطولة تُقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبحضور المستشار عمرو حسين رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة السرعة والنائب أحمد الخطيب رئيس الاتحاد المصري.

ومن جانبه أعرب حسام فوزي جبر المستشار الإعلامي للاتحاد الإفريقي لكرة السرعة، عن تفاؤله وترقبه هو وجميع عشاق اللعبة، لانطلاق حفل الافتتاح الذي سيقام مساء اليوم الأحد، في صالة المدينة الرياضية ببورسعيد.

وسيشهد الحفل حضور المستشار عمرو حسين، رئيس الاتحاد الإفريقي للعبة، إلي جانب النائب أحمد الخطيب رئيس الاتحاد المصري، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات الرياضية المهمة، وذلك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

وانطلقت أمس المباريات التمهيدية للبطولة، حيث شاركت 10 دول لتعذر حصول فريق تشاد الحصول على تأشيرات الدخول في الوقت المناسب، مما تسبب في تأجيل مباريات الفريق التشادي إلى اليوم، ليصل عدد الفرق لــ ١١ فريق.

من المقرر أن تستمر البطولة حتى يوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس الجاري، ومن المتوقع أن تشهد منافسات مثيرة وعروضًا رياضية ممتعة من قبل الفرق المشاركة. تعد البطولة الإفريقية لكرة السرعة واحدة من أبرز الأحداث الرياضية في القارة الإفريقية، حيث تتنافس الدول المشاركة على لقب البطولة وتعرض مهاراتها في رياضة السرعة.

يتوقع أن يحظى الحدث بمتابعة واسعة من قبل عشاق رياضة السرعة في القارة الإفريقية، وسيكون فرصة للرياضيين والرياضيات للتباري وإظهار قدراتهم ومهاراتهم.

البطولة الأفريقية كرة السرعة بورسعيد وزارة الشباب والرياضة

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