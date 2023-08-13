عُمرة لأولياء الأمور.. محافظ الوادي الجديد يشهد احتفالية تكريم الطلاب الأوائل

شهد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ الأحد، الاحتفالية التي أقامتها المحافظة لتكريم أوائل الطلاب بالشهادات العامّة والأزهرية والتعليم الفني التي أقيمت بقاعة الديوان العام الكبرى بحضور قيادات التربية والتعليم، وأولياء الأمور والمعلمين، ولفيفٌ من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

وقدّم المحافظ التهنئة للطلاب الناجحين وأسرهم مُتمنيًا لهم مواصلة النجاح والتميز، كما أكّد حرص المحافظة على كفالة فرص تعليم متكافئة للجميع من خلال ما تقدمه من منح للدراسة بالجامعات المختلفة، وأعرب عن سعادته لدخول المعهد الفني الصحي بالداخلة الخدمة هذا العام، ليتكامل بدوره مع جامعة الوادي الجديد وفرع جامعة الأزهر -المقرر افتتاحه- في تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبناء المحافظة.

كما أهدى المحافظ (٦) رحلات عمرة لأولياء الأمور، وشمل التكريم أوائل الشهادات الثانوية والإعدادية والابتدائية (العامّة والأزهرية)، وأوائل التعليم الفني وطلاب الدمج بالمحافظة، إضافة لعدد من المتميزين في آداء المهام الوظيفية بقطاع التعليم، وأعضاء لجنة إعداد كتاب "ذاكرة واحات الوادي الجديد". وتضمن الحفل عددًا من الفقرات الفنية والشعرية، وكلمات لمسئولي التعليم العام والأزهري بالمحافظة.

كما تفقّد اللواء د.محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ود.حنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، مقر نادي الهجن والفروسية الدولي الجاري إنشاؤه شمال مدينة الخارجة، يرافقهما لفيفٌ من التنفيذيين المعنيين.

حيثُ اطّلع المحافظ على الموقف الإنشائي للنادي، ووجّه بالتخطيط لبدء أعمال اللاند سكيب بعرض حوالي ٥٠م على جانبي مدخل النادي، مع الاعتماد على زراعة الأشجار المثمرة والنخيل؛ لإضفاء المظهر الحضاري وتحقيق الاستفادة والعائد المادي للنادي.

كما أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، نشر قرار اعتماد المخططات التفصيلية لعدد ٣٤ قرية على مستوى المحافظة بجريدة الوقائع المصرية بعد انتهاء كافة الإجراءات و الموافقات الخاصة بالاعتماد.

أوضح الزملوط أن المحافظة نجحت في إنهاء المخططات التفصيلية الخاصة ب ٩٨ قرية حتى الآن وجاري استكمال إجراءات نشر قرار باقي القرى بالجريدة الرسمية، مشيرًا إلى أن هذه المخططات تُعد أحد ركائز خطط التنمية العمرانية الشاملة وفقًا للاشتراطات العمرانية العصرية.