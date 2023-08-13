الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تبدأ بعد يومين.. تفاصيل اختبارات كابيتانو مصر مواليد 2009 الموسم الثاني بالقاهرة

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر

يواصل برنامج كابيتانو مصر 2023 جولته في المحافظات لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، الذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، حرصًا على اكتشاف مواهب لاعبي كرة القدم في الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب في أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.

 

ما هو برنامج كابيتانو مصر 2023

ويعد برنامج كابيتانو مصر 2023 من أكبر برامج اكتشاف المواهب في كرة القدم، أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في 22 أغسطس لعام 2022، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية.

 

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الشباب والرياضة، مواعيد اختبارات برنامج كابيتانو مصر في القاهرة لمواليد عام 2009، موضحة أنَّ الاختبارات ستبدأ بعد غد الثلاثاء وتستمر حتى الأربعاء 23 أغسطس الجاري.

 

وأكدت وزارة الشباب والرياضة على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه لن يسمح بدخول ملعب الاختبارات سوى مواليد 2009 فقط، منوهة بأنه لن يسمح لكل متقدم للاختبارات باصطحاب سوى فرد واحد فقط من أسرته.

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اختبارات كابيتانو مصر 2023

وفيما يلي تفاصيل اختبارات المرحلة الثانية لـ مواليد 2009 بكابيتانو مصر بالقاهرة:

 

- الثلاثاء 15 أغسطس للمتقدمين من مواليد يناير، وفبراير، ومارس 2009  فى مركز شباب الجزيرة.

 

- الأربعاء 16 أغسطس للمتقدمين من مواليد أبريل، ومايو، ويونيو 2009 فى مركز شباب الجزيرة.

 

- الخميس 17 أغسطس للمتقدمين من مواليد يوليو، وأغسطس، وسبتمبر 2009 فى مركز شباب الجزيرة .

 

- السبت 19 أغسطس للمتقدمين من مواليد أكتوبر، ونوفمبر، وديسمبر 2009 فى مركز شباب الجزيرة.

 

- الأحد 20 أغسطس للمتقدمين من مواليد يناير، وفبراير، ومارس 2009 فى مركز شباب التجمع الأول.

 

- الإثنين 21 أغسطس للمتقدمين من مواليد أبريل، ومايو، ويونيو 2009 فى مركز شباب التجمع الأول.

 

- الثلاثاء 22 أغسطس للمتقدمين من مواليد يوليو، أغسطس، وسبتمبر 2009 فى مركز شباب التجمع الأول.

 

- الاربعاء 23 أغسطس للمتقدمين من مواليد أكتوبر، ونوفمبر، وديسمبر 2009 فى مركز شباب التجمع الأول.

 

- لن يسمح بدخول ملعب الاختبارات غير لمواليد 2009 فقط

 

- يسمح لكل متقدم للاختبارات باصطحاب فرد واحد فقط من أسرته.

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