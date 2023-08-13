الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نظرًا للإقبال الشديد في القاهرة.. "كابيتانو مصر" تعلن إجراءات تنظيمية مهمة بشأن الاختبارات

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر

أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، إنه نظرًا للإقبال غير المسبوق على اختبارات برنامج “كابيتانو مصر” بمحافظة القاهرة وحضور أعداد كبيرة من غير المسجلين على الموقع الإلكتروني من مختلف محافظات الجمهورية، وحرصًا على سلامة الجميع ومنح الفرصة لكل المتقدمين بكل نزاهة وحيادية.

وأضافت أن إدارة برنامج “كابيتانو مصر” تعلن عن الاكتفاء اليوم بالعدد المتقدم في اختبارات مركز شباب الجزيرة مع العلم أن الاختبارات مستمرة ومفتوحة على مدار الأيام المقبلة حتى الانتهاء من اختبار جميع الأعداد المتقدمة، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء، وذلك في الأماكن والمواعيد التالية.

الثلاثاء 15 أغسطس للمتقدمين من مواليد يناير، وفبراير، ومارس 2009  فى مركز شباب الجزيرة.

- الأربعاء 16 أغسطس للمتقدمين من مواليد أبريل، ومايو، ويونيو 2009 فى مركز شباب الجزيرة.

- الخميس 17 أغسطس للمتقدمين من مواليد يوليو، وأغسطس، وسبتمبر 2009 فى مركز شباب الجزيرة .

- السبت 19 أغسطس للمتقدمين من مواليد أكتوبر، ونوفمبر، وديسمبر 2009 فى مركز شباب الجزيرة.

- الأحد 20 أغسطس للمتقدمين من مواليد يناير، وفبراير، ومارس 2009 فى مركز شباب التجمع الأول.

- الإثنين 21 أغسطس للمتقدمين من مواليد أبريل، ومايو، ويونيو 2009 فى مركز شباب التجمع الأول.

- الثلاثاء 22 أغسطس للمتقدمين من مواليد يوليو، أغسطس، وسبتمبر 2009 فى مركز شباب التجمع الأول.

- الأربعاء 23 أغسطس للمتقدمين من مواليد أكتوبر، ونوفمبر، وديسمبر 2009 فى مركز شباب التجمع الأول.

وأوضحت أنه لن يسمح بدخول ملعب الاختبارات غير لمواليد 2009 فقط، وأنه يسمح لكل متقدم للاختبارات باصطحاب فرد واحد فقط من أسرته.

اكسترا نيوز كابيتانو مصر مركز شباب الجزيرة

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