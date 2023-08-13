ناقد رياضي: برنامج "كابيتانو مصر 2023" يعد استكمالا لنجاحات الموسم الماضي

علق الدكتور عثمان إبراهيم، ناقد رياضي، على البيان الصادر من إدارة برنامج كابيتانو مصر 2023، بشأن الاختبارات بمحافظة القاهرة المقامة على مركز شباب الجزيرة، لاكتشاف المواهب الكروية بحضور نجوم كرة القدم المصرية، قائلًا "مشروع وليس فقط برنامج لأنه يشمل جميع المحافظات".

وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية على قناة dmc الفضائية، اليوم الأحد، أن الإقبال على تقديم اختبارات "كابيتانو مصر" فاق جميع التوقعات منذ العام الماضي خاصة مع حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي منافسات الموسم الأول، ليأتي 2023 استكمالا لنجاحات الموسم الماضي.

وتابع أن برنامج "كابيتانو مصر" هو نافذة في غاية الأهمية لجميع المواطنين وذلك بسبب الاهتمام اللا محدود من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى حرص أولياء الأمور على استكمال مسيرة أبنائهم في لعبة كرة القدم وتحقيق الذات بها، مشيرا إلى أن محافظة القاهرة تشهد إقبالا كثيفا من الشباب غير مسبق، مما أدى إلى تزويد عدد أيام التقديم إلى 6 أيام من قبل إدارة برنامج "كابيتانو مصر".

وكنات إدارة برنامج "كابيتانو مصر" أعلنت استمرار الاختبارات حتى الانتهاء من اختبار جميع الأعداد المتقدمة على مدار الأيام المقبلة من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 6 مساء.