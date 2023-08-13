الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بالسلام الجمهوري.. بدء المؤتمر الصحفي لمهرجان الدراما بدورته الثانية بالعلمين

مهرجان الدراما
مهرجان الدراما

بدأ المؤتمر الصحفي لكشف تفاصيل مهرجان الدراما المصرية بمدينة العلمين منذ قليل بالسلام الجمهوري، بحضور نجوم ونقاد الفن ومنهم أشرف زكي ويحيي الفخراني ونجلاء بدر وإلهام شاهين ومحمد سلامة وغيرهم.

ويقام المؤتمر الصحفي بنورث سكوير مول بمدينة العلمين الجديدة، للكشف عن تفاصيل النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما في مصر، الذي يقام على مدار يوم واحد في العلمين، بعد نجاح النسخة الأولى التي أقيمت العام الماضي في القاهرة، وشهدت حضورًا فنيًا كبيرًا.

يحضر مؤتمر مهرجان القاهرة للدراما كلاً من الفنان يحيى الفخراني رئيس مهرجان القاهرة للدراما، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة إلهام شاهين عضو لجنة التحكيم، وملك العشيري المدير العام والعضو المنتدب لشركة كونسل ماسترز.

وتنطلق النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما يوم 24 أغسطس الجاري، بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين، لتكريم أفضل الأعمال الدرامية، وأبرز الشخصيات المؤثرة في عالم الدراما، برئاسة الفنان يحيى الفخراني.

مهرجان الدراما العلمين مهرجان العلمين “العالم علمين 60 سنة دراما يحيي الفخرانى

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