الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

وزيرة الثقافة تعتمد برنامج مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء الـ31

الدكتورة نيفين الكيلاني
الدكتورة نيفين الكيلاني

اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة برنامج الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ويقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة العامة لتنشيط السياحة وتنطلق فعالياته في الثامنة مساء الجمعة 25 أغسطس وتتواصل على مدار 14 يومًا متصلة حتى الخميس 7 سبتمبر.

يقول الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا إن مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء في دورته 31 تم تطويره ليتخذ شكلا جديدا يهدف إلى تقديم ألوان إبداعية جادة تناسب أذواق مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية، وأضاف أن الفعاليات تشهد مشاركات أولى لعدد من الفنانين المصريين والعرب إضافة إلى ثنائيات غنائية متنوعة وظهور لعدد من نجوم التسعينيات، مشيرًا أن عدد الفعاليات هذا العام يصل إلى 45 حفلًا حيث يقام حفلان متتاليان على مسرح المحكى إلى جانب حفل يستضيفه مسرح خارجي تم استحداثه وإعداده لاستقبال الجمهور أثناء الدخول، موضحا أنه تم وضع 5000 مقعد لضيوف الفعاليات إلى جانب شاشات ضخمة لنقل العروض تيسيرا على الجمهور، وأوضح أن مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء من التظاهرات الراسخة واحد أهم المحافل التي تنظمها وزارة الثقافة ومنذ ميلاده عام 1990 نجح في تحقيق شعبية ضخمة بسبب تنوع وثراء محتواه الفني.

يذكر أن برنامج فعاليات مسرح المحكي بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء في دورته 31 يشمل عروضا لكل من عز الأسطول، نسمة محجوب، مجموعة التشيللو state of hermony، فايا يونان، أوركسترا القاهرة السيمفوني، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر، سيمون، هشام عباس، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفى شوقي، غالية بن علي، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجي، علي الحجار، كورال كلية التربية الموسيقية، عزيز مرقت، سعيد الارتيست، وليد توفيق، هشام خرما، لينا شاماميان، المنشد أحمد العمري، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة مع الفنان محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفوني أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، نسمة عبد العزيز، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، كورال مركز تنمية المواهب، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي، إضافة إلى عروضا لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

الدكتورة نيفين الكيلان الدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني الدكتور خالد داغر

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