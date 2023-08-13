إقبال كبير من المواطنين على معرض مدينة نصر في آخر أيامه

يختتم معرض الكتاب بمدينة نصر، التابع لمكتبة ميكرفون فعالياته اليوم والذي انطلق 3 أغسطس حتى 13 أغسطس الجاري، ليقدم العديد من الكتيبات وأحدث الإصدارات لدور النشر بخصومات تبدأ من 25% لـ70% ويضم أكثر من 200 ألف كتاب للكبار والصغار بلغات مختلفة ومجالات متنوعة.

وشهد معرض كتاب مدينة نصر إقبالاً كبيرًا من قبل المواطنين منذ يومه الأول وحتى آخر أيامه، خاصة وأن المعرض خصص ركن كامل للهدايا لكافة رواد المعرض بجانب الدخول مجاني، كما أنه يقدم إصدارات أهم 120 دار نشر في الوطن العربي، علاوة على تخصيص ركن للأطفال وعمل ورش حكي وتلوين لهم على مدار أيام المعرض.

وفي آخر أيام معرض كتاب مدينة نصر التابعة لمكتبة ميكرفون أشاد العديد من رواد المعرض بفعالياته المميزة، حيث تقول رباب محمد، إحدى رواد معرض كتاب مدينة نصر، إنها منذ انطلاق فعالياته وهي تحرص بين الحين والآخر أن تأتي لشراء مجموعة متنوعة من الكتيبات، لافتا إلى أن أنها جاءت أخر أيام المعرض من أجل توديع فعالياته وفي انتظار مزيد من الدورات المتتالية.

من جانبها، أكدت أمينة طارق، إحدى رواد معرض كتاب مدينة نصر أن المعرض كانت قبلة ترفيهة وثقافية لكافة سكان مدينة نصر، وساعد في وجود تلك الفعاليات المميزة من أجل تثقيف المواطنين بشكل عام، خاصة وأن المعرض غير مقتصر على مدينة نصر فقط بل أن مكتبة ميكرفون تقوم بعمل الكثير من المعارض بمختلف المناطق تشمل العديد من الفعاليات المتنوعة والمميزة.

أضافت شهد حسين، إحدى رواد معرض كتاب مدينة نصر أن فعاليات التثقيف أصبحت غير مقتصرة على معرض الكتاب الدولى أصبح هناك العديد من المكتبات الفرعية التي تدشن عدد من المعارض بمختلف المناطق وأوقات متعددة وهو ما يساعد على تزويد التثقيف للمواطنين.

366718689_636619295168479_5743609370814079588_n

366741554_636619265168482_591933430721438390_n