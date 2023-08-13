محافظ القليوبية يتفقد 10مشروعات خدمية بكفر شكر

قام اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية يرافقه بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر بافتتاح وتفقد 10 مشروعات خدمية داخل مدينة كفر شكر بتكلفة إجمالية بلغت 1.7 مليار جنيه شملت قطاعات الإسكان والشباب والرياضة ومياه الشرب والصرف الصحي والأبنية التعليمية بمدينة كفر شكر، مؤكداً بأن تلك المشروعات ستعود بالنفع على مواطني المحافظة، لدفع قاطرة التنمية المستدامة والشاملة بكافة القطاعات .

واستهل المحافظ جولته بتفقد مبنى الإدارة الزراعية وموقف السيارات بكفر شكر بتكلفة 7 مليون جنيه ، والذي يتم الإشراف عليه من قبل مديرية الإسكان بالقليوبية ، وقد تم الإنتهاء من أعمال إنشاء الخرسانة والأسقف للمبنى بالكامل وجاري العمل في التشطيبات الداخلية وأعمال التأسيس والمحارة والسباكة، ووصلت نسبة التنفيذ الكُلية إلى 75%، ويتم العمل على قدمٍ وساق لإدخال المبنى بالكامل للخدمة، وذلك لخدمة مواطني مركز ومدينة كفر شكر.

وأكد المحافظ أنه جاري التنسيق لإنشاء موقف حضاري مُتميز ومُتكامل الخدمات بمدينة كفر شكر، مزود بجميع الخدمات التي يحتاج إليها السائقين، فضلاً عن تجديد مسجد بمدخل الموقف، وتم إعداد وتصميم الموقف ليستوعب أكثر من ٣٠٠ سيارة أجرة ما بين ميكروباص وميني باص وأتوبيس على مساحة ٧٠٠ متر مربع، للقضاء على المواقف العشوائية بالمدينة، وسيتم البدء في الإنشاءات الخاصة بالموقع خلال أيام وسيتم إنشاء محلات للشباب داخل الموقف كخدمة متكاملة للمترددين على موقف السيارات وإيجاد فرص عمل للشباب.

استكمل المحافظ جولته بقطاع الأبنية التعليمية، بافتتاح توسع مدرسة الحرية الإبتدائية بكفر شكر والتي تقع على مساحة 1921 متر مربع ويقام المبني الاضافي على مساحة 165 متر وتتكون المدرسة من عدد 20 فصل دراسي، حيث تم إضافة عدد 8 فصول جديدة في التوسعات التي تم إفتتاحها اليوم وستصل الكثافة الطلابية للتلاميذ في الفصول 38 طالب فقط، وسيتم تشغيلها بداية العام الدراسي المقبل وبلغت تكلفة توسعة المدرسة إلى 3.3 مليون جنيه

كما افتتح المحافظ أيضًا، توسعات مدرسة الدكتور صفوت محي الدين الإعدادية والتي تقع على مساحة 371 متر مربع والتي تتكون من 27 فصل دراسي وتم توسعة المدرسة بعدد 9 فصول جديدة وستصل الكثافة في هذه المدرسة هذا العام إلى 30 طالب فقط.

وخلال الجولة بالمدرسة تفقد المحافظ فصول المدرسة والتي تم تزويدها بقاعة كبيرة متعددة الأغراض للأنشطة الثقافية والفنية بالإضافة إلى معمل كيميائي مجهز بالأجهزة التعليمية التي يحتاج إليها الطلاب في تجارب العلوم بالمرحلة الإعدادية.

ووجه المحافظ القائمين على المدارس بالحفاظ عليها وإجراء الصيانة الدورية لها والإهتمام بالأشجار وتفعيل مبادرة 100 مليون شجرة وإشراك الطلاب في عملية الزراعة لنشر ثقافة البيئة النظيفة والمشروعات الخضراء لافتًا إلى أن المحافظة تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير قطع أراضي، لإنهاء مشكلة الكثافة العددية داخل الفصول المدرسية، وتحسين الخدمة الصحية المقدمة لأبناء المدينة.

وأكد محافظ القليوبية أن المحافظة تعمل وفق خطة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية، للإنتهاء من مشكلة الكثافة العددية داخل الفصول وذلك من خلال إنشاء المدارس الجديده والتوسع الأفقي والرأسي، لخلق بيئة طيبة للطلاب للنهوض بالعملية التعليمية بالمحافظة، مُقدماً الشكر لهيئة الأبنية التعليمية علي جهودها، حيث بلغ عدد المدارس التي تم الإنتهاء منها والجاري تنفيذها وتسليمها، من ٢٠١٤حتى٢٠٢٢، ما يقرب من ٣٨١ مدرسة بتكلفة ١.٢مليار جنيه.

ثم توجه "محافظ القليوبية" بإفتتاح مشروعات قطاع الشباب والرياضة ، حيث افتتح مبني للخدمات والأنشطة بمركز شباب كفر رجب بتكلفة 1.4 مليون جنيه وافتتاح مبنى خدمات وأنشطة بمركز شباب المفتي بتكلفة مليون جنيه، إضافة إلى افتتاح إحلال وتجديد الملعب الخماسي بكفر منصور بتكلفة مليون جنيه.

أشار الهجان إلى الطفرة الإنشائية غير المسبوقة التي تشهدها مراكز شباب القليوبية وأثرها الفعال في إثراء النشاط وزيادة عدد المستفيدين من أنشطة مراكز الشباب على مستوى مراكز ومدن المحافظة، حيث بلغ عدد المشروعات التي تم الانتهاء منها والجاري تنفيذها وتسليمها من 2014 حتى 2022 ما يقرب من 231 مشروعا ما بين مراكز شباب جديدة وإنشاء ملاعب جديدة وإحلال وتجديد عدد من الملاعب والمباني الخدمية وحمامات السباحة.

وفي قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب توجه "محافظ القليوبية" لتفقد محطة معالجة عزبة القدري ببرقطا التي تبلغ مساحتها ٤ أفدنة وتخدم قرى الشقر، وبرقطا، وكفركردي، ويتم إنشاؤها على مرحلتين بطاقة إستيعابية ١٥ ألف م٣/يوم، ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية إلى 95٪، والأعمال الكهروميكانيكية بنسبة٦٠٪، وتبلغ القيمة التعاقدية لإنشاء المحطة 100 مليون جنيه ووجه المحافظ بدفع الأعمال وتكثيفها والعمل بنظام الورديات لتسليم المحطة قبل المدة الزمنية المحددة، وذلك لحاجة المواطنين إليها لحل مشكلة الصرف الصحي بتلك القرى.

كما تفقد المحافظ مشروع صرف صحي قرية الشقر بتكلفة 10 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 80% من الأعمال المدنية وتم توريد الكهروميكانيك وسيتم تركيبه بالمحطة فور الانتهاء من الأعمال المدنية.

واستكمل الهجان الجولة بتفقد محطة مياه المنشأة الكبرى بطاقة 45 ألف م3/يوم بتكلفة 820 مليون جنيه.