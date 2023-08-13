الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الليلة.. المستشار معتز خفاجى ضيف الإعلامى محمد الباز فى "الشاهد"

جريدة الدستور

يستضيف الإعلامي محمد الباز، فى حلقة اليوم من برنامج "الشاهد" في موسمه الثاني، على شاشة "إكسترا نيوز"، في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، المستشار معتز خفاجى، الرئيس السابق لدائرة الإرهاب في محكمة الجنايات، ليوثق شهادته على عنف الجماعة الإرهابية والجماعات التنظيمات التكفيرية، من واقع مناظرته للقضايا.

ويتحدث المستشار معتز خفاجى، عن تعرضه لمحاولات الاغتيال مرتين، من قبل الجماعة الإرهابية، كما يكشف تفاصيل مثيرة من حيثيات الحكم بالإعدام على الإرهابي عادل حبارة، ويكشف مفاجآت عن التحقيقات في أحداث مسجدي الفتح والاستقامة، وخلية داعش.

يذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس حتى 31 أغسطس، فى الساعة الحادية عشرة مساءً.

يعد برنامج "الشاهد" الذي يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

المستشار معتز خفاجي الشاهد الباز داعش التنظيمات التكفيرية أحداث مسجد الفتح أحداث مسجد الاستقامة

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