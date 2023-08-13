بدء تشغيل وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى مارينا المركزي

استقبل مستشفى مارينا المركزي، الأحد، أول حالة غسيل كلوى حيث تم إجراء أول جلسة غسيل كلوى بوحدة الغسيل الكلوى المستحدثة طبقًا لتعليمات د.خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

أوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح أن وحدة الغسيل الكلوي بمستشفي مارينا المركزى تعمل بطاقة استيعابية 2 ماكينة غسيل كلوي قابلة للزيادة حتى 4 ماكينات غسيل كلوي.

أضاف أن مستشفى مارينا المركزى تقدم خدمات طبية متعددة كالاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية الصباحية والمسائية فى مختلف التخصصات مثل الأسنان والباطنة والرمد والأنف والأذن والنساء والجراحة العامة والعظام، إضافة إلى خدمات العناية المتوسطة وصيدلية مجانية لصرف الأدوية وخدمات الاشعة العادية والموجات الصوتية وخدمات المعامل والتحاليل الطبية.