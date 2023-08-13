الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير اقتصادي يوضح مميزات المنصة الإلكترونية لتأسيس الشركات للمستثمرين

الشركات
الشركات

كشف الدكتور وليد جاب الله، الخبير اقتصادي، عن مميزات المنصة الإلكترونية لتأسيس الشركات تلبية لرغبة المستثمرين.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن المنصة الإلكترونية لتأسيس الشركات علاج لمطالبات كثيرة من المستثمرين على فترات طويلة.

وأوضح أن المنصة الرقمية لتأسيس الشركات هي خدمة رقمية مقدمة لكل أنواع الشركات، حيث إن المستثمرين المتقدمين هم من يختارون الكيان القانوني وليس الهيئة.

وأكد أن المشكلة الأساسية التي تواجه المستثمرين هي طول الفترة ما بين أن يكون المشروع فكرة إلى أن يكون واقع على الأرض ومنفذ، وكلما كًثرت الفترة التمهيدية في مراحل ما قبل الإنتاج الفعلي للمشاريع، كلما انعكس ذلك بصورة إيجابية على دراسات الجدوى، وعلى التكلفة الإجمالية للمنتجات النهائية.

الخبير اقتصادي وليد جاب الله لمنصة الإلكترونية لتأسيس الشركات المستثمرين

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