الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

طعنة في القلب.. أول صور لـ إمام مسجد قتله صديقه في الوايلي

المجني عليه
المجني عليه

حادث مأساوي شهدته منطقة الوايلي بالقاهرة حيث أقدم شخص على قتل صديقة إمام مسجد في دائرة القسم.

حصلت "الدستور" على صور المجني عليه ويدعى الشيخ موسى الذي قتل على يد صديقة بطعنة نافذة في القلب بسبب خلافات بينهما.

تفاصيل الواقعة 

كانت البداية بتلقى قسم شرطة الوايلي بالقاهرة، بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين ومقتل أحدهما يدعى "الشيخ موسى" إمام مسجد بدائرة القسم طعنًا،على الفور انتقل رجال الأمن لمكان البلاغ ، بإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه وصديقه، بسبب خلافات سابقة بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض أمام مسجد، وفر هاربًا قبل الإمساك به من قبل الأهالي. 

عقب تقنين الإجراءات وجمع المعلومات تمكن رجال المباحث من إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما، وأرشد عن السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة وتم تحرير المحضراللازم  بالواقعة وتولت النيابة سير التحقيقات.

المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه
الوايلي صديقه إمام مسجد المجني عليه القلب

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