بدء انعقاد الجمعيات العمومية بمراكز شباب كفر الشيخ

شهدت مراكز شباب كفر الشيخ، بدء انعقاد الجمعيات العمومية وفق جدول زمني على مستوى المحافظة بإشراف مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ الجهة الإدارية المختصة بالإشراف على انعقاد الجمعيات العمومية، سواء لإنتخاب مجلس إدارة كامل أو استكمال أعضاء مجالس الإدارة طبقاً للائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب وذلك برعاية د.أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وقال د.عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، إنه تم دعوة الجمعية العمومية وفتح باب الترشح لعدد 47 مركز شباب بجميع الإدارات على جميع مقاعد مجلس الإدارة ما بين إستكمال مجلس الإدارة أو انتخاب مجلس كامل، على الأماكن الشاغرة بمجالس الإدارة على مستوى المحافظة و قد تقدم عدد 106 لعضوية مراكز الشباب ما بين "رئيس - نائب رئيس - أمين صندوق - أعضاء شباب" وجارى إستكمال باقي دعوات الجمعيات العمومية التى تمتد دعوتها حتى 31 أكتوبر و يتم إنعقاد الجمعيات العمومية لها حتى 14 ديسمبر 2023، وأضاف أن إنعقاد الجمعيات العمومية بالأندية الرياضية يبدأ من 11 اغسطس حتى 30 نوفمبر المقبل بإشراف قضائى.

تم تحديد مواعيد قبول طلبات الأعضاء للترشح لعضوية مجلس الإدارة سواء التي بها بند انتخاب أو إستكمال ولمدة 7 أيام من تاريخ دعوة الجمعيه من التاسعة حتى الخامسة مساء، على أن تعقد الجمعيات خلال 45 يوم من تاريخ توجيه الدعوه، ويتم تنفيذ الجمعيات من خلال إدارة الهيئات الشبابية بالمديرية، بحضور أعضاء اللجنة العليا المشرفة على العملية الانتخابية برئاسة الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة و مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب وطاهر الخولى مدير إدارة الهيئات الشبابية وأعضاء اللجنة العليا والفرعية للدورة الحالية.