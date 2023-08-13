الأحد 13 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء انعقاد الجمعيات العمومية بمراكز شباب كفر الشيخ

مراكز شباب كفر الشيخ
مراكز شباب كفر الشيخ

شهدت مراكز شباب كفر الشيخ، بدء انعقاد الجمعيات العمومية وفق جدول زمني على مستوى المحافظة بإشراف مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ الجهة الإدارية المختصة بالإشراف على انعقاد الجمعيات العمومية، سواء لإنتخاب مجلس إدارة كامل أو استكمال أعضاء مجالس الإدارة طبقاً للائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب وذلك برعاية د.أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وقال د.عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، إنه تم دعوة الجمعية العمومية وفتح باب الترشح لعدد 47 مركز شباب بجميع الإدارات على جميع مقاعد مجلس الإدارة ما بين إستكمال مجلس الإدارة أو انتخاب مجلس كامل، على الأماكن الشاغرة بمجالس الإدارة على مستوى المحافظة و قد تقدم عدد 106 لعضوية مراكز الشباب ما بين "رئيس - نائب رئيس - أمين صندوق - أعضاء شباب" وجارى إستكمال باقي دعوات الجمعيات العمومية التى تمتد دعوتها حتى 31 أكتوبر و يتم إنعقاد الجمعيات العمومية لها حتى 14 ديسمبر 2023، وأضاف أن إنعقاد الجمعيات العمومية بالأندية الرياضية يبدأ من 11 اغسطس حتى 30 نوفمبر المقبل بإشراف قضائى.

تم تحديد مواعيد قبول طلبات الأعضاء للترشح لعضوية مجلس الإدارة سواء التي بها بند انتخاب أو إستكمال ولمدة 7 أيام من تاريخ دعوة الجمعيه من  التاسعة حتى الخامسة مساء، على أن تعقد الجمعيات خلال 45 يوم من تاريخ توجيه الدعوه، ويتم تنفيذ الجمعيات من خلال إدارة الهيئات الشبابية بالمديرية، بحضور أعضاء اللجنة العليا المشرفة على العملية الانتخابية برئاسة الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة و مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب وطاهر الخولى مدير إدارة الهيئات الشبابية وأعضاء اللجنة العليا والفرعية للدورة الحالية.

شباب جمعيات كفر الشيخ مركز شباب جمعية عمومية

الأكثر قراءة

يبدأ غدًا.. تفاصيل تسجيل طلبات المصريين بالخارج لتسوية المواقف التجنيدية

إتلاف عدد كبير من زجاج قطار "مطروح- القاهرة" بعد تعرضه للرشق بالحجارة

قبل تنسيقها.. تعرف على مصروفات جميع الجامعات الأهلية

تدشين موقع إلكترونى لتلقى طلبات المصريين بالخارج لتسوية المواقف التجنيدية

طعنة في القلب.. أول صور لـ إمام مسجد قتله صديقه في الوايلي

"عاملة النواب" تدين تقرير "فورين بوليسي": كذب في كذب ومليء بالادعاءات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ازدواجية معايير المجتمع

علي سعدة

جولة مع الحكيم

د. منى حلمى

يتهمونها ويخافونها

د.أحمد الخميسى

فيسبوك.. أدباء يبدعون بعد موتهم

وائل لطفي

فيلم قديم

ماجد حبته

الولاية الأمريكية الأفقر!

لواء. محسن الفحام

رجل أحبنا.. وأحببناه

خالد حريب

مسار آل البيت.. مشروع قومى بامتياز

صور

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

حصاد التين الشوكي

محطة تل أبيب

المزيد

الدعوة المتأخرة: بايدن يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل.. ما الملفات؟

إطلاق نار على نقطة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى