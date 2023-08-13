"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق الأحد 13/أغسطس/2023 - 04:46 م 8/13/2023 4:46:21 PM "صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق - تصوير: أحمد حسن شارك طباعة "صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق "صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق "صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق "صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق "صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق "صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق "صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق "صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق "صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق شارك طباعة