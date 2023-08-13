الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 14 متهمًا بـ"فض اعتصام رابعة"

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 14 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة" لجلسة 11 سبتمبر للمرافعة. 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد عـبـدالهادي وعضوية المستشارين محمـد عمار والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.

ويواجه المتهمون في القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول والمعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة" عدة تهم، منها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق وتقييد حرية الناس فى التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع فى القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

الدائرة الثانية ارهاب محاكم بدر محاكمة 14 متهم المعروفة إعلامي ا فض اعتصام رابعة المستشار محمــد حمـاد عـبـدالهادي

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